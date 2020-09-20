شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى يعتمد عدداً من التعيينات الحكومية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عدداً من التعيينات الجديدة في مجموعة من اللجان الاتحادية، والتي تأتي في أعقاب التشكيل الوزارى الأخير لحكومة الإمارات، بهدف التطوير المستمر لعمل هذه اللجان وتمكينها، وتفعيل دورها في دفع منظومة العمل الحكومي.



وتفصيلاً، بحسب صحيفة "الاتحاد" اعتمد الشيخ محمد بن راشد تعيين سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيساً للجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، والذي حظيت الدولة باستضافته، لتكون الإمارات الأولى في المنطقة التي تستضيف هذا المؤتمر، الأمر الذي يؤكد المكانة المتنامية للدولة، وقدرتها على اجتذاب وتنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى باهتمام ومكانة مرموقة في العالم، ويسهم أيضاً في تعزيز مكانة الدولة مركزاً رئيساً لقطاع الأتمتة والروبوتات على مستوى العالم.



كما اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيساً للجنة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي تختص بالتنسيق بين الجهات المعنية والحكومات المحلية، ورفع التوصيات بخصوص القطاعات والأنشطة الاقتصادية الخاصة بمشاريع الاستثمار الأجنبي، والموافقة على طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرجة في القوائم المعتمدة، واقتراح المزايا التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن التكامل مع الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية في الدولة، ويعزز في الوقت نفسه الجهود الوطنية الرامية لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.



وعلى صعيد آخر، اعتمد بن راشد ، سعيد محمد السويدي، ممثلاً دائماً للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك في إطار تعزيز مكانة الدولة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في صناعة وتطوير قطاع الطيران المدني، وتفعيل دورها كلاعب أساسي ومؤثر في هذا القطاع.