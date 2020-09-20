شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجمد التنسيق مع تركيا.. وترفض الإساءة للثورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : ”الخليج 365”، وكالات

رفضت مصر تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ 30 يونيو 2013 وقررت وقف التنسيق الأمني معها بسبب ، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، تركيا إلى الدخول في حوار مسؤول وبنوايا حسنة لإنهاء الأزمات الراهنة ووقف تدخلها في شرق المتوسط.

وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية في بيان، أمس ، إن حديث أوغلو مع قناة «سي إن إن تورك» تضمن إشارات مختلفة تناولت بطريقة سلبية « ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالاً بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماماً للواقع بهدف خدمة توجهات إيديولوجية».

وأكد رفض مصر «الكامل لهذا النهج»، مُعتبراً أن «الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية». وأعلن مصدر مصري مطلع أن القاهرة قررت وقف التنسيق الأمني مع أنقرة، مؤكداً أن السلطات التركية رفضت طلباً مصرياً بتسليم عناصر من جماعة الإخوان. وتابع المصدر أن مصر استنكرت استضافة تركيا لعناصر تهدد أمنها القومي.

تحمل المسؤولية

إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، تركيا إلى الدخول في حوار مسؤول وبنوايا حسنة لإنهاء الأزمات الراهنة ووقف تدخلها في شرق المتوسط.

وقال ماكرون عبر تغريدة على «تويتر»: «في أجاكسيو بعثنا رسالة واضحة لتركيا: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، دون سذاجة».

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كما أضاف: «هذه الدعوة هي الآن أيضاً دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام».

اليونان: الحوار أو العقوبات

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أمس، إن الخيار يعود لتركيا بشأن قضية شرق المتوسط، فإما حوار مع تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية ستلاحقها.

وذكر دندياس، على حسابه بموقع «تويتر»: «لم تقبل تركيا على اختصاص محكمة لاهاي وما سيحدد في حكمها، على عكس بلدنا الذي أبدى استعداده لإحالة الأمر إلى لاهاي، إذا لزم الأمر».

وأضاف: «اختلافنا مع تركيا يتعلق بترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لسوء الحظ نرى محاولة مستمرة من قبل تركيا لإثارة القضايا من جانب واحد من خلال تقويض هذه الاتصالات حتى قبل استئنافها».

وتابع: «قد يقول مراقب متشكك إن تركيا تبدو وكأنها تركز على لعبة إلقاء اللوم، بدلاً من إيجاد حلول سلمية. لكن آمل ألا يكون هذا هو الحال».

ووصف الوزير اليوناني خطوة وقف البحرية التركية إخطارات «نافتكس» لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر المتوسط بالايجابية ،وقال يجب أن تكون هذه الخطوة مستمرة، للأسف، نجد أن الخطاب الاستفزازي مستمر جزئياً.