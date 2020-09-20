الجيش اللبناني يتلف مفرقعات معلبة في مرفأ بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر الجيش اللبناني على 1.3 طن من المفرقعات، أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية. وقال الجيش اللبناني، في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الأول الجمعة: «في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوجراماً من المفرقعات، موضوعة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر». وأضاف: «وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم إتلافها والتخلص منها». كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه لا يزال هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي. ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الانفجار خلال 15 يوماً، فيما تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني. (وكالات)