مشاريع جديدة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بحث مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، المبادرات التي أطلقتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المشاريع التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، والتي تترجم رؤية وأهداف المؤسسة المنبثقة عن خطة دبي 2021، والرؤى الاستشرافية للدولة التي تؤكد الدور الرئيسي للمرأة في مختلف مسارات التنمية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2020 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وأعضاء مجلس الإدارة: هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي لرئيس قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال.



داعم أساسي



وأكدت منى المري الدور المهم للمؤسسة كداعم أساسي لملف المرأة محلياً ودولياً في إطار التزام وتبني دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تولي الاهتمام بالمرأة وتمكينها أهمية قصوى، لافتة إلى الأهداف الرئيسية التي تتبناها المؤسسة ضمن استراتيجية عملها؛ وفي مقدمتها: زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز تميزها وريادتها في كافة المجالات، ودعم تواجدها عالمياً؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت المري: إن المؤسسة تعد لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الجديدة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي؛ من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة، وتبادل المعرفة والخبرات محلياً ودولياً.



الجلسات النقاشية

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وأوضحت: إنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل وموضوعات الجلسات النقاشية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة «حوارات دبي الافتراضية للمرأة» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية؛ ترجمة لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ببذل كافة الجهود؛ لدعم المرأة والارتقاء بقدراتها، وحرص سموها على تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات؛ حيث تتضمن المبادرة سلسلة من الندوات المعرفية يتم تنظيمها وبثها مباشرة عبر الإنترنت؛ بهدف تعزيز الوعي بدور وفرص مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتم استضافة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في أولى جلسات المبادرة التي سيتحدث فيها خلال الفترة المقبلة وزراء ومسؤولون وقادة من القطاعين الحكومي والخاص ورواد أعمال، وتتناول الجلسات عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة.



منتدى المرأة



واطلع المجلس على مشاريع المؤسسة خلال الفترة المقبلة؛ منها: إصدار تقرير منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الذي يتضمن نتائج أعمال وتوصيات هذا الحدث العالمي المهم الذي أقيم في شهر فبراير/شباط 2020 تحت شعار: «قوة التأثير» بمشاركة نحو 4500 شخص من نحو 100 دولة وعقدت خلاله أكثر من 60 جلسة نقاشية على مدى يومين.

واستعرض الاجتماع، المؤشرات الأولية لاستبيان تجربة العمل عن بُعد خلال أزمة كوفيد -19.

وأثنى مجلس الإدارة على الشراكات الاستراتيجية التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية عملها؛ ومنها: التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي في إطلاق مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي.



تجاوز تأثيرات كوفيد-19



كما تم التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية؛ لتنفيذ حملة «لنصلها» التي أطلقتها «مبادرة المنال الإنسانية»؛ بهدف مساعدة المرأة على تجاوز تأثيرات أزمة كوفيد -19 وتم خلالها تقديم 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 طبيباً واستشارياً و5 عيادات متخصصة بمدينة دبي الطبية، إضافة إلى 7 جلسات ملهمة عبر الإنترنت من قبل خبيرات متخصصات في التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

كما اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على الاستعدادات الجارية لبدء أنشطة «برنامج الإرشاد المهني» خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي والمخصص لرائدات الأعمال والموظفات المبتدئات.

واستعرض الاجتماع، مبادرات نادي دبي للسيدات التي واكبت عودة الأنشطة المختلفة في إمارة دبي؛ حيث أثنى المجلس على التنظيم الناجح لحملة «سافري إلى نادي دبي للسيدات هذا الصيف» التي تم إطلاقها للعضوات والزائرات مع إعادة افتتاحه بحلته الجديدة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأشاد المجلس بالتنظيم الناجح للمخيم الصيفي الافتراضي للأطفال، والحرص على إسعادهم، واستثمار وقت فراغهم. (وام)