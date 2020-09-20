«الجلدية والأسنان والعظام والإخصاب» تستقطب السياح الصحيين

أكد محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، أن دبي تعتبر مقصداً إقليمياً رائداً للسياحة الصحية، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للرعاية الصحية، مُرتكزةً على تميّز الخدمات الطبية وتطور التقنيات المُستخدمة في التشخيص والعلاج والرعاية، وسنسعى لتعزيز هذه المكانة الرائدة من خلال تطوير مُختلف نواحي التجربة الصحية في إمارة دبي، مع التركيز على التخصصات التي شهدت إقبالاً أكثر عن غيرها، ومن ضمنها علاج الأمراض الجلدية وخدمات طب الأسنان والاستشارات وجراحة العظام، والتي تصدرت قائمة التخصصات الأكثر استقطاباً للسياح الصحيين خلال عام 2019.

وقال: شهدت الإمارة توافد أعداد كبيرة من السائحين للاستشفاء والاستجمام من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي وآسيا وأوروبا، ولاحظنا تنامي الإقبال على عددٍ من التخصصات الأخرى مثل الإخصاب وطب العيون، حيث استقطبت تلك التخصصات العديد من السياح الصحيين الذين توافدوا إلى زيارة دبي.

وأكد أن «إدارة السياحة الصحية» لدى هيئة الصحة بدبي تدعم خطط الإمارة لتُصبح الوجهة الرائدة عالمياً للسياحة الطبية والصحية ومركزاً لأكبر المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، كما نعمل على رفع مستوى رعاية المرضى وسلامتهم والتجربة المتاحة لهم بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء قطاع السياحة الصحية مع استئناف حركة السفر وإعادة فتح الوجهات العالمية أمام توافد السياح.

وأضاف المهيري: أطلقت الهيئة مبادرات تتضمن تنظيم عددٍ من الندوات الافتراضية التوعوية بالتعاون مع شركات الخدمات الطبية من القطاع الخاص، حيث تتمحور حول آخر التوجهات السائدة على صعيد السياحة الصحية، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرة دبي على استقطاب السواح الصحيين، كما نواصل التنسيق والتواصل مع شركات التأمين ومرافق تسهيل السياحة الصحية وأبرز المستشفيات لتعزيز جاذبية القطاع الصحي المحلي في ذات المجال، ومناقشة التحديات التي تواجهها أسواق السياحة الصحية ووضع الحلول لها.

وأكد أن الإمارة شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح العديد من مرافق الرعاية الصحية المزودة بأحدث التجهيزات، وتمّ تخصيص استثمارات كبيرة لبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتحديث عدد من المرافق القائمة، كما أصدرت «هيئة الصحة بدبي» 3397 ترخيصاً خلال النصف الأول من 2020 لعددٍ من المنشآت الصحية في دبي، من ضمنها 45 منشأة جديدة، وتواصل «تجربة دبي الصحية» التزامها بدعم توجهات الإمارة لتُصبح الوجهة المفضَّلة عالمياً للسياحة الطبية ومركزاً لأبرز المستشفيات والمراكز الصحية العالمية، وواصلت دبي نجاحها في استقطاب أبرز الكفاءات الطبية والتخصصية من مُختلف دول العالم.

وحافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية».