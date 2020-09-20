إعلان الفائزين بجائزة المسؤولية الاجتماعية 6 أكتوبر

تعتزم الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، عقد فعاليات دورتها الثالثة عشرة لتكريم روّاد الاستدامة خلال أمسية شبه افتراضية تقيمها في دبي يوم 6 أكتوبر المقبل، لتكريم المؤسسات الفائزة ضمن 13 فئة تشمل المؤسسات الحكومية، والأعمال التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الطاقة، والخدمات المالية، والمقاولات، والمؤسسة الاجتماعية، والإنشاءات، والضيافة، والأعمال الجديدة، وفئة الشراكات والتعاون، وقطاع الرعاية الصحية إضافة إلى فئة قطاع السيارات التي تم استحداثها هذا العام. وذلك بحضور نخبة من الخبراء القائمين على مبادرات مؤثرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

جاءت المشاركات في الدورة الجديدة للجائزة التي تعتمد قائمة من المعايير الدولية، في ما يتعلق بأطر العمل والأجندات وأفضل الممارسات العالمية ومزيج من الأولويات المحلية، من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي وشمال إفريقيا من 34 قطاعاً للأعمال، وقامت لجنة مستقلة تضم خبراء من المنطقة وخارجها بتقييم المشاركات خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «يسعدنا تنظيم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذا التوقيت المثالي تزامناً مع الأهمية غير المسبوقة التي تكتسبها قيم المسؤولية الاجتماعية كهدف مؤسسي ملموس. فقد ساهم انتشار وباء كوفيد-19 و التحديات التي أعقبته بتسليط الضوء على أهمية التعاون عن كثب بين مؤسسات القطاعين العام و الخاص لترسيخ أفضل الممارسات المسؤولة اجتماعياً».