«كلمة» يصدر ترجمة «تحرير تولستوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «تحرير تولستوي» لمؤلفه إيفان بونين، ونقلته إلى العربية الدكتورة مكارم الغمري.

ويعد كتاب «تحرير تولستوي» من المصادر المهمة التي تناولت السيرة الذاتية والفكرية للأديب والمفكر الروسي ليف تولستوي.

يجمع الكتاب بين عناصر الدراسة البيوجرافية، وأدب المذكرات، والدراسة النقدية، والعمل الأدبي، من خلال بناء نص غير تقليدي، فأحياناً يتقاطع صوت بونين المؤلف مع صوت تولستوي نفسه، أحد أشهر كتاب الأدب الروسي والعالم (1826-1910) والأكثر انتشاراً من حيث حجم ترجمات أعماله، وتأثيرها في الأدباء في روسيا وخارجها. وحظيت مؤلفاته وأفكاره باهتمام كبير في الشرق العربي، فقد ترجمت كتبه إلى العربية، وظهرت لها أكثر من ترجمة، وكان لها تأثير في العديد من الأدباء العرب. جدير بالإشارة أن تولستوي كان مولعاً بالأدب العربي، واهتم بالتراث الروحي الإسلامي، وتأثر بهما.

ويُضمّن بونين «تحرير تولستوي» بعض الاقتباسات من روايات تولستوي، ومن الكتابات الدينية الداعمة لأفكار النص.(وام)