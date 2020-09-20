شباب الأهلي يحدد مصيره الآسيوي الليلة

يخوض شباب الأهلي موقعة مصيرية أمام باختاكور الأوزبكي، عندما يتواجهان في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة نارية ترفع شعار الخسارة مرفوضة لكلا الطرفين الباحثين عن التأهل إلى ثمن النهائي، كما لا تقبل مباراة «الإياب» القسمة على اثنين أيضاً، حيث التعادل يضعف حظوظ الطرفين جداً في حسابات التأهل المعقدة، علماً أن شباب الأهلي كان خسر أمام باختاكور ذهاباً 1 - 2.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بشعار الفوز، فالخسارة تعني وداع «الفرسان»، حيث سيرفع باختاكور حال فوزه رصيده إلى 10 نقاط، بينما «الفرسان» الثالث برصيد 6 نقاط

ويزيد من صعوبة مهمة «الفرسان» أمام باختاكور افتقاده جهود صمّامي أمان دفاعه محمد مرزوق ويوسف جابر الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، إلّا أن لديه البدلاء الجاهزون للتكفل بالمهمة وإيقاف الهجمات السريعة التي يمتاز بها المنافس الأوزبكي.

ويعد فوز «الفرسان» على باختاكور الليلة أمراً حتمياً، إذا أراد الإبقاء على حظوظه في التأهل قبل مواجهة الهلال الأربعاء المقبل في الجولة السادسة، بينما يقابل باختاكور شاهر خودرو.

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وأكد جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي، أن المواجهة تعني بالنسبة لفريقه مباراة حياة أو موت، سيخوضها بهدف الفوز على منافس قوي يضم لاعبين جيدين ويقوده مدرب مميز، مضيفاً:«المباراة أشبه بالنهائيات، وأعود للتأكيد على أنها مواجهة حياة أو موت لأن الفوز سيزيد فرصتنا في التأهل، وقد جهزنا الفريق ليؤدي مباراة قوية تمكننا من التفوق على منافسنا».

وأضاف:«نحن الآن في مرحلة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، وقلت للاعبين أنه يجب أن نحارب سوياً من أجل إنجاز المطلوب، وثقتي كبيرة في قدرات فريقي الذي يملك لاعبين مميزين أصحاب خبرة أثبتوا قدرتهم على القيام بمهامهم بنجاح على أرض الملعب وننتظر منهم الأفضل دائماً».

وعن المباراة قال زاراجوسا:«المواجهة لن تختلف كثيراً عن المباراتين السابقتين، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى باختاكور أفضل من الفريق الإيراني، وبالنسبة لنا نتمنى أن نكون أقوياء في كل الخطوط لنحقق هدفنا في الفوز، وستكون هناك بعض التغييرات لتساعدنا على تحسين الأداء أكثر».

وقال البرازيلي كارلوس إدورادو لاعب شباب الأهلي: جهزنا أنفسنا بشكل جيد للتعامل مع المواجهة الصعبة فهي بمثابة مباراة نهائية، وكما أشار مدربنا هي مباراة حياة أو موت نحتاج إلى الفوز فيها ولا بديل عنه لكي نعزز فرصتنا في التأهل إلى المرحلة المقبل.