شكرا لقرائتكم خبر عن «التسييس» يخفض إقبال الأمريكيين على لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الأمريكيين الذين أعلنوا استعدادهم لتلقي لقاح «كوفيد 19» خوفاً من عواقب استخدام لقاح غير آمن آو فعال بسبب «التسييس»، بينما تظاهر بريطانيون بكثافة في ميدان الطرف الأغر(ترافجيلار) وسط لندن احتجاجا على تشديد القيود، فيما ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات في العديد من الدول حول العالم في الوقت نفسه الذي انحسرت فيه الإصابات مع إجراءات الإغلاق والعزل تحت طائلة القانون، كما في كندا وولاية فيكتوريا الأسترالية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتج ما يكفي من جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع الأمريكيين بحلول إبريل/نسيان 2021. وتأمين لقاح هو أحد وعود حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر. ويؤكد ترامب أن تجربتين سريريتين أمريكيتين تسجّلان تقدماً وقد تعطيان نتائج اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

لكن هذا التفاؤل المعلن يثير الخشية من ممارسة ضغوط سياسية من أجل تسريع الآلية العلمية لتأكيد فعالية وسلامة اللقاحات التجريبية. وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «بيو» للأبحاث، فإن نصف الأمريكيين يرفضون تلقي لقاح إذا أصبح متوفراً اليوم، وهو ضعف العدد الذي كان يرفض ذلك في مايو/أيار.

غضب بريطاني

وفي أوروبا، حيث بات عدد الإصابات الجديدة اليومية أكبر من العدد المسجّل في مارس وإبريل بسبب زيادة عدد الفحوص. واعتباراً من الجمعة، مُنع مليونا شخص في شمال شرقي انجلترا من الزيارات بين الأسر وأُعلن حظر تجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً في جميع أماكن الترفيه. ولا تستبعد الحكومة البريطانية اللجوء إلى إغلاق عام جديد في كافة أنحاء انجلترا، في حال لم تكن الإجراءات الجديدة كافية. ومنذ عدة أيام، تخطى عدد الإصابات ثلاثة آلاف يومياً في عموم المملكة المتحدة، وأعلن رئيس بلدية لندن صادق خان إلغاء الألعاب النارية للاحتفال بقدوم العام الجديد.

إغلاق صارم في مدريدفي إسبانيا، حيث فرضت منطقة مدريد تدابير صارمة. لم يعد بامكان حوالى 858 ألف شخص أي 13% من سكان العاصمة، يعيشون في الأحياء الجنوبية الأشدّ فقراً، الخروج من حيّهم إلا لأسباب أساسية مثل الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو اصطحاب أبنائهم إلى المدارس.

قلق في فرنسا وآيسلندا وألمانيا

للمرة الأولى منذ رفع إجراءات العزل، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في فرنسا إلى 265 وفاة خلال أسبوع مقابل 129 وفاة في الأسبوع السابق.

في آيسلندا، ستغلق الحانات والملاهي الليلية في العاصمة ريكيافيك، أبوابها لأربعة أيام حتى الاربعاء.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 2297 حالة ليصل الإجمالي إلى 270070، وارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9384 بعد تسجيل ست وفيات جديدة.

على طريق الارتفاع

من جهة أخرى، سجلت دول زيادة مقلقة في الإصابات والوفيات. فقد أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أمس السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس تجاوزت 24 ألف شخص، وسط دعوات صدر أبرزها عن الرئيس حسن روحاني للالتزام بوضع الكمامات لكبح تزايد أعداد الإصابات مؤخراً. وخلال الأسبوعين الماضيين، بقي عدد الإصابات المسجلة يوميا أعلى من 2000. وسجل بنهاية يوم الجمعة 166 وفاة و3049 إصابة وهو رقم غير بعيد عن الرقم القياسي (3574) المسجل في مطلع يونيو/حزيران.ما يرفع عدد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 419,043.

Advertisements

الأعلى في أشهر

أعلنت روسيا، أمس السبت، تسجيل 6065 إصابة جديدة بالفيروس و 144حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات لأول مرة في أعلى حصيلة منذ شهرين .

ليصبح إجمالي عدد الحالات مليوناً و97251 إصابة وحصيلة الضحايا 19339 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية السبت تسجيل 1002 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ بدء الجائحة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا السبت تسجيل 4168 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية مسجلة لديها منذ بدء الجائحة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240687، وزاد عدد الوفيات 112 ليصل الإجمالي إلى 9448 .

و أعلنت وزارة الصحة الفلبينية السبت تسجيل 3962 حالة إصابة جديدة و100 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 283460 إصابة والوفيات إلى 4930.

توطين الكارثة

سجلت البرازيل 858 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفاً و793 حالة وفاة. وسجلت 39797 حالة اصابة جديدة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفاً و183 حالة إصابة في المجمل.وسجلت المكسيك 4841 إصابة جديدة و624 وفاة ووصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.

انخفاض لافت

في المقابل أعلنت دول حصيلة منخفضة. و أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تباطؤ الإصابات بعد زيادة لأربعة أيام، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 46262 .

وأعلنت الصين تسجيل 14 حالة وافدة من الخارج ما رفع إجمالي المصابين إلى 85269 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا. كما سجلت كوريا الجنوبية 110 إصابات جديدة ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 22 ألفا و893 إصابة، الى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

وأعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية، تسجيل 21 حالة عدوى جديدة، وهو أقل عدد يومي خلال ثلاثة أشهر، أمس السبت، ما يضعها على الطريق نحو تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية أنها سترسل دوريات شرطة إلى أكثر من ألف حانة ومطعم لضمان امتثال المواطنين لإجراءات منع انتشار كورونا. وقالت وزيرة السلامة العامة جنفياف جيلبو : «هذه عملية ضخمة وواضحة تهدف إلى تحري الأماكن التي قد يكون فيها قصور أو مشاكل». وأضافت أن الشرطة سوف «تضمن أن تكون إجراءات الصحة العامة متبعة في المؤسسات من قبل المشغلين والزبائن على حد سواء». وستعمل الشرطة أيضا على فرض حظر جديد يمنع بيع المشروبات والرقص وغناء الكاراوكي بعد منتصف الليل. (وكالات)