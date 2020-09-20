10 آلاف طائر فلامنجو في أبوظبي

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن طيور النحام الكبير «الفلامنجو» واصلت التكاثر في كلٍ من محمية الوثبة للأراضي الرطبة (4000 طائر) ومحمية بو السياييف البحرية.

وبينت أن العدد الإجمالي لطيور الفلامنجو في إمارة أبوظبي يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف طائر، موضحة أنه خلال موسم التكاثر للعام الجاري تم تسجيل تفريخ 876 فرخاً، وهو ما يعد رقماً قياسياً أعلى مما تم تسجيله في مواسم التكاثر السابقة وبزيادة أكثر من 22% في العام الجاري.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في الحفاظ على الطيور المعرضة للانقراض مشيرة إلى أن فرض قيود على الحركة، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل مؤشراً إيجابياً للتكاثر ولاسيما بالتزامن مع توقف العديد من الأنشطة البشرية.