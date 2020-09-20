بيدرو: التحكيم أقل من مستوى البطولة

تعرض العين للخسارة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد أن مني بهزيمة ثقيلة من السد القطري برباعية نظيفة يوم أمس الاول في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة التي تأهل منها رسمياً فريقا النصر السعودي «10 نقاط» والسد «8 نقاط»، فيما اكتفي ممثل الإمارات بالحصول على نقطة واحدة وتذيل الترتيب.

خسارة العين لم تكن مفاجئة بل كانت منطقية في ظل الإعداد الضعيف لمثل هذه البطولات القارية القوية التي تحتاج الى جاهزية كاملة من كافة النواحي، هذا بجانب اللعب قبل 72 ساعة فقط من لقاء الذهاب ضد نفس المنافس «المكتمل الجاهزية»، وهو ما زاد من تعب وإرهاق اللاعبين وتدني المردود الفني والبدني، خصوصاً في الشوط الثاني.

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بهذه النتيجة يكون العين قد فشل في تحقيق أي فوز آسيوي من 12 مباراة، وتبقت له مباراتان في المجموعة أمام سابهان الإيراني غداً ثم أمام النصر السعودي في الجولة الختامية.

وقال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين: لا أؤمن بالحظ في عالم كرة القدم، خصوصاً في مسابقة كبيرة كدوري الأبطال، التي تجمع فرقاً جيدة ولاعبين على أعلى مستوى، لذلك ينبغي أن يكون الحكام في نفس مستوى المسابقة، ففي المباراتين اللتين خضناهما بالمسابقة حتى الآن لم ألمس أداءً جيدًا من التحكيم وأتساءل أين تقنية الفيديو من هذه المسابقة الكبيرة، والسؤال الأهم لماذا لم نحظ بنفس الفرص التي حصل عليها المنافس؟ قدمنا أداءً جيداً حتى الدقيقة 60، غير أننا واجهنا تحدياً آخر على الأرض تمثل في ركلة جزاء غير محتسبة.

وأضاف: الخسارة بواحد أو ستة أهداف في هذه المرحلة تفقدك النقاط الثلاث، والمباريات المضغوطة تتطلب تنظيماً مميزاً حتى يكون الجميع في الوضع الذهني المطلوب، وفي مثل هذه المواجهات من يسجل أولاً يصبح في حالة ذهنية أفضل ولم نكن في يومنا، إذ صنعنا عدة فرص للتسجيل وبرغم الخسارة الكبيرة إلا أنني فخور بفريقي قياساً بالظروف التي واجهتنا وسنعمل بجد واجتهاد على التعافي حتى نتأهب لمباراتنا القادمة ونعود أقوى.