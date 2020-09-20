العراق يعيد فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد، القاهرة: ”الخليج 365”

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس السبت، إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب، مع الالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي، مؤكدة أن العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والإمارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.

وقالت اللجنة إنها «اتخذت عدة قرارات أهمها عدم استقبال الزائرين من أي دولة في العالم، وإعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب، مع الالتزام بالوقاية والتباعد».

وأضافت أن «العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والإمارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه».

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يشار إلى أن اللجنة أصدرت في وقت سابق، قرارات جديدة، من بينها إعادة فتح المطاعم، وتقليص ساعات حظر التجوال، في خطوة تهدف إلى اعادة الحياة إلى طبيعتها من جديد .

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 101772 حالة من ضمنها 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة».

وذكرت الحكومة الاثنين الماضي أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتباراً من غد الاثنين وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي الأراضي الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و296 حالة تعاف خلال ال 24 ساعة الأخيرة. وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 70.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.