بـكـر يرصد تأثير «كوفيد-19» علــى ســوق الكتـــاب العـربـــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة الخليج

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المبادرة التي أطلقها مؤخراً، مدير دار العربي للنشر والتوزيع، شريف بكر، في جلسة حوارية (عن بعد)، بعنوان «تأثير كوفيد-19 على سوق الكتاب في العالم العربي»، وذلك عند الساعة السادسة مساء الأربعاء القادم.

وتأتي الجلسة التي تديرها ايما هاوس، مؤسس شركة «أوريهام جروب»، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يمكن للراغبين الانضمام إلى الجلسة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/2HiQh7v

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وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على سوق الكتاب في الوطن العربي، وتسلط الضوء على السبل والحلول الكفيلة بتعزيز تسويق وبيع الكتب في المنطقة في ظل انتشار «كوفيد-19» المستجد، بهدف توفير باقة من الحلول القادرة على دعم وتطوير قطاع النشر بأفكار ريادية وخطط مبتكرة.

يذكر أن شريف بكر كان أميناً عاماً منتخباً لجمعية الناشرين المصرية، ومسؤولًا عن لجنة التطوير والنشر الإلكتروني لمدة 4 سنوات، وعضو لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وعضو في المجلس التصديري المصري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.

وتمتلك إيما هاوس ما يزيد على 25 عاما من الخبرة في النشر، حيث أسست شركة «أوريهام جروب» المتخصصة في قطاع النشر والأبحاث وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع، كما شغلت هاوس عدة مناصب في معرض لندن الدولي للكتاب واتحاد الناشرين في بريطانيا.