عمليـة أمنيـة لتطـهيـر جزيرة «كنعوص» بنينوى من الإرهابيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”:

أكد الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس السبت، شروع قوات عراقية بواجب تفتيش وتطهير جزيرة «كنعوص» بنينوى، من الإرهابيين.

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وقال رسول في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شرعت قيادة عمليات نينوى من خلال قوات مشتركة من فرقة المشاة 14 وفرقة المشاة 16 وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى، ومديرية شرطة نينوى، بواجب تفتيش وتطهير جزيرة كنعوص للقضاء على بقايا عصابات «داعش» الإرهابية وتدمير أوكارهم ولتعزيز الأمن والاستقرار».

وأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على آمرين ل«داعش» يعملان لما يسمى قاطع الرمادي في محافظة الأنبار. وقالت الوكالة في بيان «ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة في مديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهما لعصابات «داعش» الإرهابية».

وأوضحت أن «من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل». وفي ميسان، قالت قيادة فرقة الرد السريع في بيان، إن قوة من «الفوج الثالث اللواء الاول فرقة الرد السريع تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين».