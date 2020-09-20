استعادة كتب نادرة بـ 2.5 مليون إسترليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثرت الشرطة الرومانية على كنز من الكتب التاريخية سُرقت أثناء طريقها إلى مزاد ضخم في كاليفورنيا عام 2017، وتقدر قيمتها ب 2.5 مليون جنيه إسترليني. وتعتبر من أهم الأعمال في عصر النهضة، حيث تضمنت: أعمال جاليليو وإسحاق نيوتن، و«كتاب دورات الكواكب السماوية»، لعالم الفلك البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، وهو أغلى كتاب سُرق بقيمة 215 ألف إسترليني، ونسخة كتاب لجاليليو من عام 1565، ونسخة كتاب من القرن السادس لدانتي، و«أطروحة حول الرسم» لليوناردو دافنشي، وكتاب

«خرافات إيسوب» طبعة عام 1505.

وكانت عصابة «كلامبارو» الرومانية الشهيرة وراء سلسلة من عمليات السطو على الكتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة المسؤولة عن السرقة، حيث قامت بتسلق سقف مبنى العبور البريدي في فيلثام، لندن وحفر ثقوب من خلال المناور التي يبلغ ارتفاعها 12 متراً لتجنب إنذارات مستشعرات الحركة، مستخدمة معدات القطع والتسلق المتخصصة للوصول إليها.

بالإضافة إلى العثور على الكتب، تم الكشف عن 11 جريمة أخرى تتعلق بممتلكات مسروقة بقيمة مليوني جنيه إسترليني.