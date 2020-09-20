السعودية: 5 مصابين إثر سقوط "مقذوف حوثي" على قرية حدودية

الرياض / الخليج 365



أعلنت السعودية، مساء السبت، إصابة 5 مدنيين إثر "مقذوف حوثي"، على قرية حدودية مع اليمن.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "تلقت مديرية جازان (جنوب غربي المملكة) بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة".

وأضافت: "نتج عن ذلك تضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا".

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وتابعت: "تم نقل المصابين للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثي بشأن ذلك الاتهام.

غير أن التحالف العربي في اليمن يؤكد أكثر من مرة أنه أحبط ضربات حوثية موجهة إلى المملكة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية باليمن، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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