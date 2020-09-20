العراق.. اختطاف ناشط ونجاة آخر من الاغتيال في الناصرية

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر عسكري عراقي، مساء السبت، بأن ناشطا في الاحتجاجات الشعبية اختطف، وأصيب آخر بجروح خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون، جنوبي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال ياسين التميمي، الملازم أول في قيادة عمليات الرافدين (تابعة للجيش): "مسلحون مجهولون هاجموا ناشطين بالاحتجاجات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف التميمي: "المسلحون اختطفوا الناشط سجاد المشرفاوي، فيما أصيب ناشط آخر كان يرافقه بجروح إثر إطلاق المسلحين النار عليه".

وأشار إلى أن استنفارا أمنيا واسعا بدأ في الناصرية لتعقب المسلحين.

ومؤخرا، شهدت محافظات عراقية في مقدمتها زي قار، حوادث اغتيال لناشطين بارزين على يد قناصين ومسلحين مجهولين.

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ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التوصل إلى "خيوط" في قضية اغتيال المتظاهرين والنشطاء المشاركين في الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات بمختلف مناطق العراق، ضد الفساد وإقالة المسؤولين من مناصبهم، وتصاعدت حدة الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين أول 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.