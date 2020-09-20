شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «عدنان سلامة» أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفى مساء أمس السبت، اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ونعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اللواء متقاعد عدنان سلامة الفقيد، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور سلامة أشرف وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتأسيس الخدمات الطبية.