مصر.. إحالة "طبيب الدجاجة" إلى التحقيق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. إحالةطبيب الدجاجة إلى التحقيق
الأحد 20 سبتمبر 2020
الخليج 365
قرر نقيب الأطباء البيطريين المصري، الدكتور خالد سليم، إحالة الطبيب البيطري "م.أ"، إلى لجنة التحقيق، لادعائه إجراء عملية جراحية لدجاجة (يطلق عليها فرخة في مصر)، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه "بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور"، مشيرا إلى أنه "بناء على ذلك سيتم مسائلة الطبيب البيطري، طبقا للوائح والقوانين التي تحكم العمل النقابي، وفي حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
يأتي ذلك بعدما نسب طبيب مصري لنفسه، إجراء عملية جراحية لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذي يقيم به، مدعيا أن الجراحة تكلفت 7000 آلاف جنيه مصري (450 دولارا تقريبا)، ما دفع المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى الحديث عن القصة.
وكشف مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، الدكتور فتحى سلمى صهبي، أن العملية أجراها طبيب برازيلى وليست في مصر.
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