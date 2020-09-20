العراق... مجهولون يختطفون ناشطا ويصيبون آخرا قرب الناصرية

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي قوله بأنه تم اختطاف ناشط وإصابة آخر قرب المدخل الشمالي للناصرية.

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وأضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين اختطفوا ناشطا بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة الناصرية، وأصابوا آخر بجروح"، فيما طوقت قوة أمنية المكان ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أصدر اليوم قرارا، اليوم السبت، بمنع سفر فريق بالجيش العراقي لتورطه بقتل متظاهري الناصرية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء اليوم السبت، أن الكاظمي أمر بمنع الفريق جميل الشمري، من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية.

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري، لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

وأضاف ملا طلال، أنه "جاء ذلك على خلفية منحه إجازة وهمية للعلاج خارج العراق".

وفي وقت سابق، تم تداول وثيقة صادرة من وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، تظهر موافقته على منح الفريق جميل الشمري إجازة لمدة 30 يوماً، لغرض العلاج خارج البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.