الجزائر تسجل 210 إصابات بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ49623

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 49623 حالة، فيما زاد مجموع حالات الشفاء إلى 34923 حالة , مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1665 حالة.

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