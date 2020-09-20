4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 7365 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 111 فحصا؛ ليصل إجمالي الاصابات في البلاد إلى 7 آلاف و365 إصابة.
وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 45 من حالات الشفاء؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و927 شخصا، ووصل الوفيات 161 وفاة في حين يتابع 277 علاجهم في المستشفيات.
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