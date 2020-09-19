شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط مفحط «التيك توك» وإحالته للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر مقطع فيديو على تيك توك وثق من خلاله ممارسته للتفحيط.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على مغرد نشر صورة للمفحط “: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تم إحالة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.