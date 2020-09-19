بمشاركة فريق «غوث».. العثور على 3 مفقودين في جبال ضبيا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الفرع بمشاركة فريق غوث التطوعي، اليوم السبت، من العثور على ثلاثة أشخاص مفقودين في منطقة “ضبيا” الواقعة على طريق حجر، بالمدينة المنورة.
وعثر على شخصين من قبل الدفاع المدني ، وبعد عمليات البحث المستمرة عثر فريق غوث التطوعي على الشخص الثالث في منطقة جبلية وتم نقله لمستشفى وادي الفرع للاطمئنان على حالته الصحية.
وأوضحت شرطة محافظة وادي الفرع أن ورد بلاغ من الدفاع المدني بمحافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أفراد تائهين في منطقة تسمى (ضبيا) الواقعة على طريق حجر.
وأضافت شرطة وادي الفرع أنه بالانتقال من قبل الدفاع المدني عثر على شخصين من قبل الجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم التواصل مع فريق غوث للمشاركة في عمليات البحث في المنطقة الجبلية الوعرة، وذلك لصعوبة الوصول إليها وتم العثور على الشخص الثالث حياً وتم نقله لمستشفى وادي الفرع لمتابعة حالته الصحية.
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