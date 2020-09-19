أول سفير للسودان في واشنطن منذ 23 عاما

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد قدم ساتي، الخميس، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته وامتنانه لتعيين السفير نور الدين ساتي سفيرا للسودان لدى بلاده، وتطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أعرب نور الدين ساتي عن تفاؤله بالفترة القادمة، وسعيه لتعزيز التعاون بين السودان وأمريكا في كافة المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وفي سياق متصل، أقام السفير نور الدين ساتي حفل استقبال على شرف المناسبة حضره أعضاء السفارة بواشنطن، ولفيف من السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلاله وداع الملحق العسكري السابق، واستقبال الملحق العسكري الجديد، وتمنى ساتي له التوفيق والسداد في مهامه.