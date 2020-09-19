صور.. وصول مساعدات أمريكية للمتضريين من فيضانات السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، أول طائرة أمريكية تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التى اجتاحت مناطق واسعة في ولايات السودان .
وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان نشرته على صفحة تويتر:" وصلت إمدادات الإغاثة التي قدمتها الحكومة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية للمتضررين من الفيضانات بالسودان، في أول رحلة من ثلاث رحلات إنسانية".
وأوضحت أن "المساعدات تشمل 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية، ما يكفي لتوفير مأوى طارئ لــ 75 ألف شخص".
وأشارت إلى أن "التبرع هو جزء من التزام الحكومة الأمريكية المستمر بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة".
استقبال المساعدات الامريكية
المساعدات الأمريكية للسودان
طائرة المساعدات الأمريكية
مساعدات أمريكية للسودان
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