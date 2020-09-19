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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة 5 مدنيين فى قصف حوثى على منطقة جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.
ووفق وكالة الأنباء السعودية واس، نتج عن القصف الحوثي، تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
اثار القصف
المقذوف
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