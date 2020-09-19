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شكرا لقرائتكم خبر عن "عكاظ": السلطات السعودية تحيل واقعة تحرش امرأة بطفل لجهات الاختصاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفل سعودى تعرض للتحرش من قِبل امرأة، أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم رصد الحالة.
وأوضح المركز عبر «تويتر» اليوم السبت، أنه يجري اتخاذ اللازم حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى واقعة تحرش امرأة بطفل، معبرين عن استيائهم من الواقعة.
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