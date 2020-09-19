شكرا لقرائتكم خبر عن الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار قيمة قروض صرفها البنك أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الائتمان الكويتي، أن القروض التي صرفها وفق نظام (أون لاين) أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت نحو 60 مليون دينار كويتي (نحو 198 مليون دولار أمريكي).

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية شهدت زيادة منذ بداية جائحة كورونا في فبراير الماضي.

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وأضافت أن البنك كان في طليعة المؤسسات والهيئات الحكومية التي شرعت في التحول وبشكل كامل نحو تقديم الخدمات إلى العملاء إلكترونيا، مشيرة الى أن البنك استفاد من التراكم في الخبرات البشرية التي تحصل عليها موظفوه، ومن برامج التدريب، الى جانب افادته من البنية التحتية التكنولوجية التي أنجزت على مدى السنوات الأخيرة، والتي جعلت (الائتمان) من الأوائل في التحول الرقمي بين الهيئات الحكومية في الكويت.

وأشارت الخشتي إلى أن البنك بادر قبل أكثر من 5 سنوات إلى تشييد بنية تكنولوجية قوية لإنجاز كل التعاملات إلكترونيا عبر تقنيات التراسل الإلكتروني، معتمدا على شبكة للربط مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة، بالتعاون مع البنوك التجارية؛ وذلك بناء على بروتوكولات التعاون، لضمان الاستجابة لكل احتياجات المتعاملين بسلاسة ودون الحاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بصورة شخصية.