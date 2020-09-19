شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن منشآت نفطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة باستثناء تلك التي يتواجد بها مسلحون.
في سياق أخر، قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنهم فتحوا خط حوار مع المجلس الرئاسى بطرابلس لحل الإشكاليات التى تواجهها الأزمة الليبية.
وأضاف المسمارى خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزى، حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.
وأوضح المسمارى، أن الميليشيات والسراج هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط.
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