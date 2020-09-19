ليبيا.. مجلس أعلى لأسر الشهداء وذوي الإعاقة

طرابلس / الخليج 365

أعلن نشطاء ليبيون، السبت، تأسيس مجلس أعلى لأسر الشهداء وذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان متلفز نقلته قناة "فبراير" الليبية (خاصة)، قالت إنه صادر عن "جمعيات ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني"، دون أن تسمي أحدهم.

ووفق البيان المتلفز، قال النشطاء: "نعلن نحن روابط وجمعيات ومنظمات أسر الشهداء وذوي الإعاقة والمبتورين عن تأسيس المجلس الأعلى لأسر الشهداء وذوي الإعاقة والمبتورين".

وأضاف البيان أن المجلس سيكون "ممثلا مدنيا لتلك الفئات مدافعا عن حقوقها في كافة المحافل والفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

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وفي ليبيا، توجد وزارة الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحي والمفقودين، منذ عام 2012، وتتبعها هيئة للرعاية.

ولا تقدم الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أي إحصائيات بشأن الشهداء والجرحي والمفقودين.

لكن ليبيا تشهد، منذ سنوات، صراعا مسلحا، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أدى لسقوط ضحايا بأعداد كبيرة.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لححفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار. لكن مليشيا حفتر تخرق الاتفاق بين الحين والآخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.