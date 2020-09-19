جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل ضوئية ويتسبب بحريق

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

ألقى الجيش الإسرائيلي، السبت، قنابل مضيئة جنوبي لبنان، ما تسبب في اندلاع حريق بمنطقة "ميس الجبل - كروم الشراقي".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "قوات العدو الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي".

وأضافت الوكالة، أن "إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة، حيث شوهد عمود من الدخان يرتفع من مكان الحريق".

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ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش اللبناني، أو من الجانب الإسرائيلي، حول الموضوع.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.



وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.