"صحة غزة" تشتكي من نقص مواد فحص كورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، من نقص مواد فحص كورونا.

وقال عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في الوزارة، للأناضول، إن "المسحات اللازمة لفحص عينات كورونا من المرضى تكفي لعدة أيام فقط".

وأضاف: "نواجه نقصا في المواد الخاصة باستخلاص الحمض النووي، وهي المرحلة الأولى من الفحص المخبري لفحص كوفيد 19".



وأشار إلى أن "ما يتوفر داخل المختبر المركزي في قطاع غزة من هذه المواد يكفي لساعات معدودة، وأن نفادها يعني توقف إجراء فحوصات كورونا".



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وأوضح مشتهى، أن المختبر المركزي بوزارته "بحاجة إلى تدعيمه بأجهزة إضافية لضمان رفع القدرة على إجراء الفحوصات الخاصة بمرض كوفيد 19".



وناشد المسؤول الفلسطيني، المؤسسات الدولية والعربية، المسارعة إلى "دعم قطاع غزة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة كورونا".

والخميس، حذرت وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي، من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها بمواجهة كورونا.



وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 2.313، بينها 1.810 حالات نشطة.

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