شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري»: رصد حالة تحرش امرأة بطفل وجاري واتخاذ اللازم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تم رصد حالة تحرش بطفل من قبل امرأة، وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.