وفاة شاب مصري ساجداً أثناء صلاة العشاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي الشاب محمود مجدي يبلغ من العمر 22 عاماً أثناء أدائه لفريضة صلاة العشاء مساء "الجمعة" بأحد المساجد بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

Advertisements

فوجئ المصلون في صلاة العشاء بعدم قيام الشاب محمد مجدي من السجود وعندما تنبه المصلون نقلوه على الفور لمستشفى أخميم المركزي إلا أن سر الله قد نفذ وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية. بحسب اليوم السابع المصرية.

وكان رواد مواقع التواصل بمحافظة سوهاج قد تداولوا صورة الشاب محمود مجدي، يبلغ من العمر 22 عاماً وهو يعمل بمجال السباكة وكتبوا أنه توفى أثناء أداء الصلاة وكان شاباً يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة.