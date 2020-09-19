وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن "فريق (غوث) للبحث والإنقاذ عثر على مفقود (ضبيا) الواقعة على طريق حجر، حيا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى".
وقالت الصحيفة، إنه "بعد مباشرة عمليات البحث عثر على المفقود الثالث في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى".
وكان الفريق قد تلقى "بلاغا من شرطة محافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى (ضبيا)، وتم العثور على اثنين منهم من قبل الدفاع المدني، ويبقى الثالث مفقودا في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود "ضبيا" في المدينة المنورة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.