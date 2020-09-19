الكنيسة القبطية تنعى رجل أعمال مصري

وثمنت الكنيسة إسهامات الراحل عبر سنوات طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري، واهتمامه الخاص بصعيد مصر الذي تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية والأعمال الخيرية.

كما أشارت إلى الراحل كان له دورا اجتماعيا هاما قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية، ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته في الترويج لمسار العائلة المقدسة بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التي تجسد الزيارة المباركة لمصر.

Advertisements

ومحمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، ومؤسس مجموعة "النساجون الشرقيون".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فمن المفترض أن يعاود جثمان خميس إلى أرض الوطن، خلال 48 ساعة المقبلة لتشييع الجنازة، واتخاذ جميع الإجراءات للدفن بمقابر الأسرة، بينما سيقام العزاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان محمد فريد خميس أجرى جراحة خطيرة في القلب في شهر يونيو/ حزيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى مصر، ثم سافر إلى الولايات المتحدة مرة أخرى للعلاج بعد معاناته الفترة الماضية من تراجع كبير في حالته الصحية.