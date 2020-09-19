الجيش الليبى يفتح خط حوار مع المجلس الرئاسى بطرابلس لحل الأزمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنهم فتحوا خط حوار مع المجلس الرئاسى بطرابلس لحل الإشكاليات التى تواجهها الأزمة الليبية.
وأضاف المسمارى خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزى، حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.
وأوضح المسمارى، أن الميليشيات والسراج هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط.
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