شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقى قنابل مضيئة في منطقة كروم اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة سقطت في منطقة كروم الشراقي بين السياج التقني و"الخط الأزرق" وتسببت باشتعال حريق بالمكان.
في سياق منفصل، سجّلت لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28297 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقى قنابل مضيئة في منطقة كروم اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.