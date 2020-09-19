شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقى قنابل مضيئة في منطقة كروم اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة سقطت في منطقة كروم الشراقي بين السياج التقني و"الخط الأزرق" وتسببت باشتعال حريق بالمكان.

في سياق منفصل، سجّلت لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28297 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة .