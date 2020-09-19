شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تأهب فى الدفاع المدني السعودي لإخماد حريق جبل عمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد مدير عام الدفاع المدني السعودي، الفريق سليمان العمرو، عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

ونقل مدير عام الدفاع المدني شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمناً الدور الكبير الذي بذل من الجميع.

كما أكد الفريق العمرو، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جداً بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقد قام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهه التي تنفذ.

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إثر ذلك عقد معاليه اجتماعاً مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن حريق جبل "عمد" بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة، وذلك في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.

وأفاد، بأنه تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.