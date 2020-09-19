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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع طقس الأحد.. رفحاء والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، أن تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما توقّعت الأرصاد، بمشيئة الله، استمرارًا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتُسجل رفحاء والأحساء أعلى درجة حرارة غدًا بـ44 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 17 درجة مئوية في أبها.
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