- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط 2683 مركبة توقفت بالأماكن المخصصة لـ «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم ضبط 2683 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المناطق.
وأوضحت إدارة المرور، في بيان لها، أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ضبط 2683 مركبة توقفت بالأماكن المخصصة لـ «ذوي الإعاقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.