شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط 2683 مركبة توقفت بالأماكن المخصصة لـ «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم ضبط 2683 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المناطق.

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وأوضحت إدارة المرور، في بيان لها، أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.