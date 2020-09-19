التعليم السعودي تحذر من الصور والفيديوهات المسيئة

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، أكدت الوزارة على "الدور الكبیر للمعلم وأولیاء الأمور في توجیه الطلاب أثناء عملیة التعلیم عن بُعد وذلك باستخدام التقنیة بحذر".

ووضعت الوزارة مجموعة من التوصيات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء عملية التعليم عن بعد، ومن بين هذه الإجراءات أن یلتزم الطلاب والطالبات بأرتداء الملابس المناسبة والجلوس بطریقة صحیة واختیار مكان مناسب لا یؤثر على عملیة التواصل المرئي مع المعلم.

​وكذلك على الطالب الانضمام إلى الحصة الافتراضیة في وقتھا والخروج منھا بعد الانتھاء مباشرة بالإضافة إلى إغلاق المایك وعدم تشغیله إلا في حال المشاركة، والنقاش مع الزملاء في نطاق الدرس فقط، وأن يحترم الطالب المعلم والزملاء وقوانین الصف.

وحذرت الوزارة من تسجیل أو تصویر الحصص الافتراضیة ونشرھا، ومن نشر الصور والفیدیوھات التي تسيء للتعلیم أو المعلم والطالب.

وشددت الوزارة على منع استخدام برامج القرصنة أو سرقة ھویة الآخرین، وكذلك عدم مشاركة المحتوى الذي یحمل حقوق وطبع ونشر، وأن يحرص الطالب على عدم إفشاء بیانات الدخول للحسابات واجتناب نشر الشائعات أو مشاركتھا.