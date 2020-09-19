الوفد السوداني ولجنة الوساطة يبحثان الترتيبات للتوقيع على اتفاق السلام

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وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم السبت، بأن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي والأستاذ محمد حسن التعايشي عضو المجلس، الناطق الرسمي باسم الوفد، قد ترأسا الوفد الحكومي السوداني، فيما ترأس المستشار توت قلواك، لجنة الوساطة الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن حسن التعايشي أن الاجتماع استعرض الترتيبات التي أعدتها لجنة الوساطة الجنوبية لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بجوبا.

وقال التعايشي إن الاجتماع وقف على هذه الترتيبات، خاصة فيما يتصل بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الأفريقية والعربية وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور والمناطق الأخرى في هذا الحدث، الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان، وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني أن وفد بلاده اطمأن على الترتيبات التي وضعتها لجنة الوساطة الجنوبية، مبينا أن المشاورات ستتواصل لإعداد المسودة النهائية للاتفاق باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل وقت كاف من موعد التوقيع.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، إن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الإتفاق، مؤكدا أنه قد توفرت إرادة شعبية ورسمية ودولية لبناء الدولة المدنية وتحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أن السلام سينعكس أمنا واستقرارا على الشعبين في السودان وجنوب السودان.