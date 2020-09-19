واليوم، أصيب مدني بجروح نتيجة صدم سيارته الشاحنة من قبل مدرعة أمريكية على إحدى الطرق الرئيسية بريف الحسكة السورية، في ثاني حادث مروري ناجم عن القيادة الرعناء خلال شهرين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مدرعة أمريكية صدمت اليوم سيارة نوع "انتر" شاحنة متوسطة الحجم، عند مفرق قرية العطشان على الطريق الواصل بين بلدتي الجوادية والقحطانية شمال شرقي الحسكة، اليوم السبت 19 سبتمبر/أيلول، ما أدى لتدهور الشاحنة وانقلابها وإصابة سائقها بجروح متفاوتة، ليقوم أهالي المنطقة بإسعافه إلى إحدى المشافي القريبة.

© Sputnik . Ateyah Al-Ateyah "هامر" تصدم سيارة شرق سوريا في ثاني حادث خلال شهرين

وتابع المراسل بأن المدرعة الأمريكية كانت من بين 3 مدرعات تجري دورية بمحيط بلدة الجوادية قبل أن تنفرد المدرعة عن الرتل وتسلك طريق بلدة القحطانية حيث كانت تسير بسرعة كبيرة عند صدمها للشاحنة. Advertisements

وكان جندي أمريكي قتل بحادث تدهور عربة أمريكية في 22 يوليو/تموز المنصرم، على الطريق الدولي الذي يربط مدينة الحسكة بمدينة القامشلي شمال سوريا.

© Sputnik . Ateyah Al-Ateyah "هامر" تصدم سيارة شرق سوريا في ثاني حادث خلال شهرين

وفي سياق آخر، أصيب اليوم شاب وطفل بجروح بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين خاضعين للجيش التركي بريف محافظة الحسكة السورية، خلال شجار نشب بين سكان قرية علوك غربي بريف رأس العين شمالي غربي الحسكة، مع مجموعة مسلحة من فصيل "المعتصم التركماني" أثناء محاولتهم السطو على بعض الممتلكات الخاصة.

وتابع المراسل بأن سكان القرية تصدوا لمحاولة المسلحين الاعتداء على ممتلكاتهم ليتحول الشجار الى اطلاق رصاص من قبل المسلحين على المدنيين العزل ما ادى لاصابة شاب بطلق ناري في البطن وطفل بطلق ناري في الساق.