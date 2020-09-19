الإرياني يعلن القبض على "خلية حوثية" ويكشف عن اعترافات خطيرة تتعلق بإيران

وكتب الإرياني عدة تغريدات على حسابه على "تويتر" أعلن فيها "إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري".

​وأضاف بأن هذه الاعترافات "دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالأسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة".

​وتابع في تغريدة أخرى: "هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة (السعودية) وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأكد الإرياني في تغريدة أخرى أن "استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".