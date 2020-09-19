الأردن... منع الفنادق من تقديم الطعام على برك السباحة بسبب كورونا

سبوتنيك. ونشرت وسائل إعلام أردنية اليوم إيعازًا كانت قد عممته وزارة السياحة والآثار على جمعية الفنادق، اليوم السبت، جاء فيه "التزامًا بقرار الحكومة وقف تقديم الطعام للزبائن داخل صالات المطاعم، أرجو الإيعاز لمنتسبي جمعيتكم الالتزام بعدم تقديم الطعام في المطاعم التابعة للفنادق ولا على برك السباحة واقتصار تقديمها في غرف الزبائن فقط، والحرص على عدم التجمعات عند البرك أو في مرافق الفندق الأخرى".

وذكرت صحيفة الغد الأردنية اليوم أن "اجتماع وزارة السياحة والآثار مع المطاعم السياحية تم تأجيله بسبب تسجيل إصابات كورونا (المستجد) لعدد من موظفي الوزارة"، وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع كان مقررًا لغايات مناقشة آلية فتح صالات المطاعم السياحية".

كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، في 14 سبتمبر/ أيلول، عن إجراءات جديدة تطبق اعتبارا من الخميس السابع عشر من الشهر، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق دوام غالبية طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها واقتصار تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل فقط.

وحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية حول تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فقد "سُجِّلت اليوم (196) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ"، من بينها 191 حالة محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 4540 حالة. كما سُجّلت حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30، فيما جرى تسجيل شفاء 161 مصابا.