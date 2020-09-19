"كان حلما في الماضي" .. إسرائيل تثمن عزف مواطن إماراتي نشيدها الوطني على العود

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ثمن فيها خطوة العازف الإماراتي لنشيد بلاده الوطني على العود.

وقال أفيخاي: "فيديو أكثر من رائع نشره مواطن إماراتي وهو يعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" (الأمل) على العود. هذه هي رياح السلام".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "مشهد كان حلما في الماضي وأصبح واقعا نعيشه في منطقتنا هذه الأيام".

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.