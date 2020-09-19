شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 8ر99 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99 ألفا و816 حالة .



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ مليونين و266 ألفا و365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان بأنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، كما جرى تسجيل 2318 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.