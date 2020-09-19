شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تعتمد فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى السعودى الـ90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته فى 23 سبتمبر الجارى تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.

وتحتفل المملكة العربية السعودية فى 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودي، الذى يشهد فعاليات متنوعة تقام فى جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وكان الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، قد تمكن فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً فى العام 1930.

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وتستعد الهيئة العامة للترفيه فى المملكة السعودية، لإطلاق عدد من الفعاليات التى تشارك بها بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوى لليوم الوطنى على الإطلاق.

وكانت ذكرت الهيئة العامة للترفيه فى موقعها الإلكتروني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركى آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التى تشارك بها بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، فى مناطق عدة من المملكة".

وأضافت أن الاحتفالات الوطنية "التى تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي"، تضم عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، فى أكبر عرض جوى لليوم الوطنى على الإطلاق.

وأضافت: "سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذى سيقام فى الـ23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصرا، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة فى عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني".